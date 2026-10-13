Es ist nicht das erste Mal, dass Dating Lions in der Kritik steht. Laut dem «Dating-Report 2025» des Beobachters und der Stiftung für Konsumentenschutz gab es verschiedene Meldungen über die Dating Lions GmbH. Gemäss diesem setzt die Firma auf ihren diversen Datingplattformen auch sogenannte Animateure ein und weist dies in den AGB auch so aus: «Dem Nutzer/Mitglied ist […] bewusst, dass er die eingesetzten Animateure nicht im realen Leben treffen kann», heisst es dazu.