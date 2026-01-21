«Ich begreife das ganze Theater nicht, wegen ein paar Einzahlungsscheinen», sagt Maria Rusch. Die bald 80-jährige St. Gallerin ist genervt wegen Sunrise: Die Papierrechnungen sind jeweils auf den 17. datiert, landen aber immer erst am 27. in Ruschs Briefkasten. Und müssen bis am 8. des Folgemonats bezahlt sein. Für jemanden, der per E-Banking zahlt, wäre das vielleicht nicht so schlimm. Aber Rusch hat kein Internet und bezahlt ihre Rechnungen per Vergütungsauftrag. Weil sie nicht mehr gut zu Fuss ist, bringt ihr Sohn die Unterlagen zur Bank – einmal pro Monat.