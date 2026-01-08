Rechnung nicht bezahlt? Dieses Tool zeigt, was Sie schulden
Wir haben ein neues Tool für Sie: Der Be-O-Mat gibt Ihnen eine persönliche Antwort auf Ihre Fragen. Etwa, was Sie zahlen müssen, wenn Sie gemahnt wurden.
Inkassobüros sind schnell zur Stelle, wenn Kundinnen und Kunden nicht zahlen. Oftmals setzen sie Druck auf und verlangen neben Mahngebühren weitere Beträge wie etwa einen Verzugsschaden oder Verwaltungskosten.
Wer sich davon einschüchtern lässt, zahlt rasch zu viel. Bezahlen muss man nur jene Positionen, für die es eine vertragliche oder eine gesetzliche Grundlage gibt.
Und was gilt für Ihre vergessene Rechnung? Der Be-O-Mat unten kennt die Antwort für Ihren Fall.
Der Be-O-Mat ist ein experimentelles Format, das der Beobachter stetig weiterentwickelt. Das Tool soll Ihnen helfen, Zeit, Geld und Nerven zu sparen, indem komplizierte Sachverhalte auf Ihren persönlichen Fall bezogen werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie in den Kommentaren ein Feedback schreiben oder uns erzählen, mit welchen Kosten man Ihnen bereits drohte.
