Das Gesetz gibt der Post zwei Hauptaufgaben: die Postdienste und den Zahlungsverkehr. Sie muss dafür sorgen, dass Briefe und Pakete ihren Weg finden. Daneben ist ein «landesweit flächendeckendes Poststellen- und Postagenturennetz» vorgeschrieben, das in angemessener Distanz zugänglich ist. Das Gleiche gilt für den Zahlungsverkehr. Egal, ob man nun in Zürich oder Hinterfultigen wohnt. Aber was bedeuten diese schwammigen Begriffe?