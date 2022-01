Der Pöstler erfasst jede Paketzustellung elektronisch. Er deponiert Pakete, die nicht gegen Unterschrift ausgehändigt werden müssen, in der Regel im Ablagefach der Empfängerin oder übergibt sie persönlich an der Haustür. Ist eine solche Sendung zu gross für das Ablagefach und liegt eine entsprechende Zustellgenehmigung vor, darf sie an einem witterungsgeschützten und sicheren Ort deponiert oder bei einem Nachbarn abgegeben werden. So bestimmen es die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Post.