Seither reift ihr Brand jeweils 100 Tage lang in einer Edelstahlkugel in 20 Metern Tiefe. «Ich bin überzeugt, dass der Gin dabei etwas vom Geist des wunderschönen Bodensees aufnimmt», sagt Jenny Strohmeier. Der Geist beträgt am Ende 41 Prozent, so steht es auf der Flasche.