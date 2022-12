Weihnachtsmarkt und kalte Füsse, da hilft nur: Glühwein. Und wer mag schon plaudern beim Firmenapéro ohne ein paar Gläschen Prosecco? So geht es vielen im Dezember Alkoholproblem So trinken Sie an Feiertagen weniger . Man schleppt sich von Anlass zu Anlass und trinkt mehr Alkohol als sonst.