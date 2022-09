Die Haushalte sind ein beachtlicher Stromverbraucher. Laut der Elektrizitätsstatistik 2020 werden in der Schweiz 34,6 Prozent des Stroms von Haushalten verbraucht. Doch wo sind die Stromfresser im Haushalt, und wie leicht sind Spartipps umsetzbar? Beobachter-Redaktor Felix Ertle präsentiert jede Woche einen neuen Spartipp. Er findet für Sie heraus, wie einfach die Sparmassnahmen in den Alltag integriert werden können, und zeigt, wie hoch der Spareffekt tatsächlich ist. Zudem ist Ertle auch an Ihren eigenen Spartipps interessiert: Gerne können Sie diese auf unserer Facebook-Seite oder unten in den Artikelkommentaren teilen.