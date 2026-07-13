Digitec Galaxus zahlt den Kaufpreis zurück. Für die Firma ist die Sache damit erledigt. Nicht so für van Steijn. Er will Antworten. Vermutet, dass da etwas mächtig schiefgelaufen ist. Beim Onlinehändler kann man den Ärger zwar nachvollziehen. Der hält aber fest, dass er nur als Vermittlungsplattform aufgetreten sei. Der Vertrag sei direkt mit dem Händler zustande gekommen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen würden festhalten, dass der Händler selbst entscheiden könne, wie er mit einem Garantiefall verfahre.