Offerten sind in der Regel kostenlos

Nicole Müller, Rechtsberaterin beim Beobachter, sagt: «Wenn ein Kunde eine Offerte verlangt und der Handwerker zusagt, handelt es sich in der Regel um ein kostenloses Auftragsverhältnis.» Ausser es wurde etwas anderes vereinbart. Es gibt aber auch Ausnahmen: «Wenn die Offerte besonders aufwendig ist und beispielsweise anspruchsvolle Pläne erstellt werden oder Geräte und Gegenstände demontiert werden müssen, kann eine Offerte etwas kosten.» Ein weiterer Grund könnte eine besonders lange Anreise sein. In Morgers Fall kam der Sanitär aus dem Nachbardorf, nur vier Minuten Autofahrt entfernt.