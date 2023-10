Die Klausel zu den Retouren sei zwar nicht besonders kundenfreundlich – erlaubt sei sie aber, sagt Beobachter-Beraterin Nicole Müller. «Das Gesetz sieht kein Rückgaberecht vor. Händler, die eines gewähren, können darum praktisch frei entscheiden, wie sie es gestalten. Darum schaut man am besten im Voraus nach, was in den allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Rückgabe steht.»