Was soll ich tun, wenn meine Quittung verblichen und nicht mehr lesbar ist?

Sie müssen den Kauf und das Datum anderweitig nachweisen, etwa mit einem Bankbeleg. Das wärmeempfindliche Thermopapier reagiert auf Licht und auf Weichmacher in Plastik. Darum bewahren Sie Belege am besten in einem Papierumschlag und an einem dunklen Ort auf. Oder Sie fotografieren, kopieren oder scannen sie, solange sie noch leserlich sind.