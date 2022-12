Wenn Sie Glück haben. Das Gesetz gibt den Kundinnen und Kunden kein allgemeines Rücktrittsrecht. Sie können also nicht darauf beharren, dass der Laden das Pyjama zurücknimmt und Ihnen das Geld gibt. Die meisten Geschäfte erlauben ihrer Kundschaft, gekaufte Kleider innerhalb einer bestimmten Frist zurückzugeben. Dann müssen Sie Ihrer Mutter beichten, dass Sie das Pyjama nicht möchten, und sie fragen, ob sie die Kaufquittung 11 Fragen und Antworten Was soll man mit Quittungen machen? noch hat. Bei Online-Käufen kommt es auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Shops an. Viele sind aber kulant.



Vorsicht: Wenn Mama im Ausverkauf oder am Black Friday geshoppt hat, kann es sein, dass eine Rückgabe ausgeschlossen ist. Und Artikel wie Smartphones, Laptops oder elektrische Zahnbürsten können oft gar nicht eingetauscht werden. Und: Öffnen Sie Originalpackungen nicht, und lassen Sie das Etikett an den Kleidern – sonst kann man das Ding vielleicht nicht mehr zurückgeben, weil es in den AGB so steht.