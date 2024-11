Schon als der Beschuldigte das Couvert geöffnet habe, hätten alle Alarmglocken läuten müssen, so die Gerichtspräsidentin. Alles, was nach dem Inserat passierte, sei dubios gewesen. So auch, dass er im digitalen Zeitalter habe physisch Geld abholen und abliefern müssen. Er müsse also zumindest in Kauf genommen haben, dass eine Betrugsmasche dahinterstecke.