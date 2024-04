PFAS müssen ja nicht deklariert werden, man weiss also nicht, wo die Chemikalien drin sind. Worauf kann man als Konsumentin trotzdem achten beim Einkauf?

Grundsätzlich kann man Take-away-Verpackungen vermeiden. Das hat mehrere Vorteile, und es ist die Produktgruppe, in der man am häufigsten PFAS fand. Man kann Kaffeebecher, also beschichtete Pappbecher, vermeiden und einen eigenen Behälter mitbringen. Wenn man an PFAS denkt, ist beschichtetes Papier sicher am heikelsten. Bei Plastik sind es auch andere Chemikalien, die besorgniserregend sind.