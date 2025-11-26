Verschiedene Websites, eine Firma

Beiden Produkten ist gemeinsam: Der Link, mit dem man sie direkt bestellen kann, führt auf die Website Centurion-store.ch. Diese verkauft neben Kopfhörern von Be tunes fast ausschliesslich Beauty-Produkte von KU2 Cosmetics. Wenn man die beiden Websites genauer analysiert, schliesst sich der Kreis: Die Inhaberin der Domain Centurion-store.ch ist die künstlerische Leiterin einer Firma namens KU Europe GmbH in Nordrhein-Westfalen, welche die KU2-Cosmetics-Linie verkauft. Der Name von deren Geschäftsführer wiederum taucht in den Metadaten der Website Warentest-schweiz.ch auf.