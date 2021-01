Für einen weissen Asics-Sneaker mit gelben Streifen (Modell Gel 1090) zahlt eine Kundin Mitte Januar 140 Franken. Der Kunde würde regulär 110 Franken zahlen, profitiert aber noch von 30 Prozent Rabatt. Differenz: 63 Franken.

Ein Nike-Sportschuh (Modell Air Max 90) kostet Männer zum selben Zeitpunkt 160 Franken, Frauen mit einem Rabatt von 10 Prozent 167 Franken. Gleich ist nicht gleich.

Es handle sich um ähnliche, aber doch unterschiedliche Produkte, schreibt Zalando auf Anfrage. Was das heissen soll, ist unklar – Marke und Modell sind identisch. «Sie wurden separat von den Herstellern geführt und daher auch separat von uns im Shop gelistet. Das kann leider unter Umständen vorkommen, wir arbeiten jedoch bereits an Lösungen», so das Unternehmen.



«Es gehört nicht zu unserer Praxis, Preise zu personalisieren – weder geschlechtsspezifisch, noch anhand anderer Kriterien. Wir passen diese kontinuierlich an die Gegebenheiten des jeweiligen Marktes an.» Weitere Einflussfaktoren seien unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers, Verfügbarkeit und Nachfrage.