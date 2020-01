Man biete keine Partnerabonnements mit solidarischer Haftung der Ehepartner an, heisst es bei der Swisscom. «Bei einer Trennung oder Scheidung Scheidung So tut Scheiden weniger weh kann eine unlösbare Situation entstehen.» Ehemann Jakob Roost, selber Jurist, beschwerte sich bei der Ombudscom, der Schlichtungsstelle für Telekommunikation. Denn im Zivilgesetzbuch stehe klar: «Jeder Ehegatte vertritt während des Zusammenlebens die eheliche Gemeinschaft für die laufenden Bedürfnisse der Familie.» Laut Ombudsmann Oliver Sidler gehören Festnetz, TV und Internet zu diesen Bedürfnissen. Er schlug vor, dass Jakob Roost eine Generalvollmacht hinterlegt. Doch die Swisscom will das nur für Einkäufe im Shop akzeptieren. An der Hotline gelte die Vollmacht nicht, da sich die Identität nicht zweifelsfrei überprüfen lasse.