Steiger rät beschuldigten Käufern, sich nicht zur Sache zu äussern und sich zuerst rechtlichen Beistand zu holen. «Viele unterschätzen, was ein Strafverfahren bedeutet, und suchen sich die Unterstützung zu spät.»



Was auf einen zukommen kann, zeigt ein Urteil von Anfang Oktober. Ein Innerschweizer Mann hatte in einem chinesischen Shop einen Dolch bestellt. Der blieb dann beim Zoll hängen. Im Strafverfahren kassierte der Mann eine bedingte Geldstrafe von 3700 Franken. Dazu eine zu bezahlende Busse und Verfahrenskosten in der Höhe von 1780 Franken – plus einen Eintrag im Strafregister.