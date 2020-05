Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) sieht es differenziert: «Diese Einschränkungen gelten nur für die Gewährleistungsrechte gemäss Gesetz. Zusätzliche Herstellergarantien hingegen gehen mit dem Gerät auf jeden neuen Käufer über, das muss nicht separat festgehalten werden», sagt Cécile Thomi. Ausnahmen müssten in den AGB erwähnt werden.



«Hat der Zweitverkäufer beim Verkauf auf eine bestehende Garantie hingewiesen, dann ist er ausserdem dafür verantwortlich, dass der Erstverkäufer oder der Hersteller im Schadensfall die Haftung tatsächlich übernimmt», so Thomi. Wird sie abgelehnt, müsse der Zweitverkäufer für den Mangel geradestehen.



Für Konsumentinnen ist also nicht immer klar, was im Einzelfall gilt. «Am besten lassen Sie sich beim Occassionskauf eine laufende Garantie Handyreparatur selber zahlen Willkür bei Garantie für Smartphones schriftlich zusichern», rät die SKS.