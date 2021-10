Die Kundinnen hätten mit Hotshape eine «Vorleistungspflicht» vereinbart, welche durch die Teilzahlungsvereinbarung in monatliche Raten aufgeschoben worden sei. «Sofern die Kundinnen der Ansicht sind, Hotshape habe den Dienstleistungsvertrag schlecht erfüllt, so müssen sie sich an Hotshape wenden, um Ansprüche geltend zu machen», so Omnicas. Ob berechtigte Gründe bestünden, um den Dienstleistungsvertrag – trotz fix vereinbarter Laufzeit und Vorleistungspflicht – einseitig zu beenden, müsse im Einzelfall beurteilt werden.