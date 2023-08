Fürs stundenlange Stehen allein gibt es nichts zurück. Denn Kundinnen und Kunden kaufen mit dem Ticket lediglich das Recht auf den Transport, nicht das Recht auf einen Sitzplatz. Ausnahme: Man hat ein Erstklassticket. In diesem Fall haben Kundinnen Anspruch auf Erstattung des Preisunterschieds, wenn sie wegen Platzmangels nur noch in der zweiten Klasse einen Sitzplatz finden. In diesem Fall muss man sich vom Zugbegleiter schriftlich bestätigen lassen, dass die erste Klasse voll belegt war.