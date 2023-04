Wenn die Swisscom die Preise erhöht, können Kundinnen kündigen – eigentlich. So steht es in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Swisscom. Das bleibt auch so. Per Juni 2023 ergänzt aber ein folgenreicher Satz die AGB: «Swisscom ist berechtigt, die Preise an die Teuerung anzupassen, ohne dass dabei dem Kunden ein vorzeitiges Kündigungsrecht zusteht», lautet er.