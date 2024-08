Einmal ist keinmal, zweimal unglücklich, dreimal fragwürdig, viermal zu viel: Wiederholt «räblet» es auf Hans Kellers Grundstück. Der 66-Jährige, der eigentlich anders heisst, hat noch nie bei Coop@home bestellt. Trotzdem wendet der Lieferservice regelmässig vor seinem Haus. In einem ruhigen Quartier in Küssnacht am Rigi, nicht weit vom Vierwaldstättersee. In einer Einfahrt, die es in sich hat – zumindest für die Coop-Lieferanten.