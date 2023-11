Fragwürdige Firmen führen Cashback-Geschäft fort

Längst haben die Lyoness-Verantwortlichen aus Österreich ein Nachfolge-Unternehmen aufgebaut – auch in der Schweiz. In der in Opfikon ZH domizilierten MyWorld Swiss GmbH sitzt ein alter Vertrauter von Hubert Freidl. Als Gesellschafterin ist im Handelsregister auch die österreichische Muttergesellschaft (MyWorld International AG, Graz) eingetragen, die Hubert Freidl zugeordnet wird. Bis Mitte Oktober dieses Jahres war Freidls Vertrauter auch im Verwaltungsrat der Lyconet Global AG tätig. Just am Tag, als neulich die beiden Lyoness-Gesellschaften im Kanton St. Gallen ihre Bilanz deponierten, trat er aus der Lyconet Global AG zurück.