Da eine Bestätigung ausblieb, erkundigte sich Jud am 29. November telefonisch, ob sein Abo in zwei Tagen funktionieren würde. Salt versprach, das sei kein Problem – doch am 1. Dezember lief nichts. Jud war allmählich genervt, doch weder an der Hotline noch per E-Mail klärte sich der Fall. Eigentlich müsste alles funktionieren, hiess es wiederholt.