In der Post steckte allerdings auch eine Finanzierungsvereinbarung. Denn Sarah Barone sollte für die Produktion ihres Buchs sämtliche Kosten und damit das ganze Risiko übernehmen. Sie entschied sich für eine Anzahlung von 1800 Franken und 48 Monatsraten über 280 Franken, total 22'239 Franken und 18 Rappen plus Mehrwertsteuer. Dafür versprach ihr Smolny pro verkauftes Buch 35 Prozent Tantiemen. Im Buchhandel sind normalerweise höchstens zehn Prozent üblich – auf dem Grosshandelspreis. Zudem verhiess Smolny in einem «Marketingplan» alles Mögliche: Präsenz an den Buchmessen in Frankfurt und Leipzig, Kontakte mit Medienredaktionen und Anfragen an Talkshows, um die Autorin ins Fernsehen zu bringen.