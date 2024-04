Das Netto-null-Ziel des Bundes sei nur durch Kompensation zu erreichen, findet Walker. Jede Bemühung – und sei sie noch so klein Klimaschutz zu Hause Auch kleine Massnahmen zeigen Wirkung – trage einen Teil zum Klimaschutz bei. «Wenn wir für diesen Effort zur Rechenschaft gezogen werden, so ist uns schleierhaft, ob diese Spitzfindigkeit des Konsumentenschutzes wirklich zielführend ist», kontert der Firmeninhaber und ergänzt, man werde sich überlegen, in Zukunft die Kompensationsleistungen allenfalls einzustellen. «Als kleines Unternehmen können wir es uns nicht leisten, deswegen vor Gericht zu prozessieren.»