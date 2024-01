Soeben hiess die Lauterkeitskommission eine Beschwerde der Stiftung für Konsumentenschutz gegen das Helikopterunternehmen Elite Flights gut. Dieses preist seine Flüge als «100 Prozent klimaneutral» an. In ihrem Entscheid schreibt die Lauterkeitskommission, es liege am Werbenden, alle Hintergründe des Inhalts der umwelt- und klimabezogenen Aussagen zu beweisen. «Nach Ansicht der Kammer erfüllt das Helikopterunternehmen diese Anforderungen an eine lautere kommerzielle Kommunikation mit Umweltbezug nicht.»



Stalder sagt: «Die Behauptung eines Unternehmens, seine Helikopterflüge seien klimaneutral, ist absurd. Die Lauterkeitskommission hat dies nun anerkannt und bestätigt.» Für Stalder ist klar, dass nun auch das Seco handeln muss, um zu zeigen, «dass der Bund konsequent gegen Greenwashing vorgeht». Darüber hinaus fordert sie einheitliche Regeln gegen Greenwashing in der Schweiz. «Nur so endet die Irreführung der Konsumentinnen und Konsumenten.»