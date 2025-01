Sunrise akzeptiert Kündigungen nur per Telefon oder Chat. Bei Salt geht es schriftlich oder auch telefonisch. Es ist zu empfehlen, per Einschreiben oder bei Sunrise per Chat zu kündigen. Den Chatverlauf sollte man speichern oder einen Screenshot davon machen. Sollten die Anbieter nicht einlenken, kann man sich für 20 Franken noch an die Schlichtungsstelle Telekommunikation (Ombudscom) wenden. Wie man am besten Abos vergleicht, sehen Sie in diesem Beobachter-Artikel.