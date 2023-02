Narconon ist jedoch international aufgebaut. So findet das Entzugsprogramm selbst nicht in der Schweiz statt, sondern in einem der Zentren in Dänemark, Italien oder den Vereinigten Staaten.



Die Schweizer Website wirkt altbacken – hochprofessionell hingegen der internationale Internetauftritt. Idyllische Bilder, ansprechende Videos laden ein zum Drogenentzug. Wer genauer hinschaut, entdeckt jedoch schnell Lücken im Hochglanzauftritt: Zum Thema Wirksamkeit finden sich wirre Tabellen und in die Jahre gekommene Studien.