Sie weiten, ähnlich wie Alkohol, nur die Blutgefässe in der Haut. Die bessere Durchblutung transportiert die Wärme aus dem Körperinneren an die Oberfläche. Man hat dadurch kurzfristig das Gefühl, dass es einem wärmer wird. Tatsächlich aber stimuliert die Schärfe einen Kühlmechanismus, wodurch sich der Effekt schnell ins Gegenteil kehrt – der Körper gibt zu viel und zu schnell Wärme ab. «Wer also nach einem scharfen Mahl und ein paar Gläschen Wein nach draussen in die Kälte geht, friert möglicherweise noch schneller», sagt Wolfgang Langhans.