Damit handelt sie richtig, wie die Experten beim Beobachter-Beratungszentrum bestätigen. «Wenn man sich überhaupt nicht erinnert, ob man online etwas bestellt hat, dann hat man meistens auch nichts bestellt», sagt Beobachter-Rechtsexpertin Stefanie Barra. «Denn online kommt nur dann ein Vertrag zustande, wenn klar ist, was und zu welchem Preis man kauft – und dafür auf einen speziellen Button klickt.» So schreibt es die sogenannte Button-Lösung vor.