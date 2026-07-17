Ein privater Eigentümer wollte eine 4,5-Zimmer-Dachwohnung in der Region Willisau im Kanton Luzern auf dem Online-Marktplatz Comparis ausschreiben. Er verlangte gut 2000 Franken exklusive Nebenkosten, die rund 300 Franken betragen sollten. In der unmittelbaren Umgebung würden neue Häuser gebaut, und er habe sich bei seinem Mietzins daran orientiert, sagt der Hausbesitzer, der anonym bleiben möchte. Für diese werde leicht mehr verlangt, es seien aber auch Neubauten. «Ich kann ja nicht einfach Fantasiepreise verlangen. Ich will weder zu hoch noch zu tief reingehen. Es muss einfach ein bisschen was herausschauen für mich», so der Eigentümer.