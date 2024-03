So bleiben Sie fair: Nehmen Sie keine Klauseln auf, die gegen zwingendes Recht verstossen – sie sind nicht gültig. Es bringt also nichts, die Mieterschaft zum Beispiel verpflichten zu wollen, grössere Reparaturen zu bezahlen oder beim Auszug einen Service am Geschirrspüler machen zu lassen. Streichen Sie solche unzulässigen Klauseln aus einer allfälligen Vertragsvorlage heraus.