7. Wie Sie Vorräte am besten lagern

Trocken, kühl und lichtgeschützt – so lautet die Devise. Am besten platzieren Sie Vorräte im Küchenschrank – lange Haltbares hinten, leichter Verderbliches vorn. Damit daraus keine Mottenzucht wird, prüfen Sie den Bestand am besten regelmässig auf Schädlinge. Wer in der Küche nicht genug Platz hat, kann auf einen trockenen Keller zurückgreifen.