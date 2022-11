Fünf Tage ohne Gepäck in London, da brauchte der 55-Jährige nicht nur ein paar frische Unterhosen, Deo und eine Zahnbürste. «Ich hatte ein wichtiges Treffen in einem noblen Restaurant», sagt der freischaffende Journalist. Er kaufte sich Hemd, Hose und Schuhe. «Alles so günstig wie möglich.»