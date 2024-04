Beobachter: Was hat Sie auf Ihrer Velotour am meisten überrascht?

Joel von Rotz: Dass die Leute in der Schweiz so offen und hilfsbereit waren. In Gams im Kanton St. Gallen fand ich lange keinen Schlafplatz und dachte schon, ich müsste wild zelten. Zum Glück wies mir dann jemand den Weg zu einer sehr netten Bauernfamilie, wo ich auf einer Wiese direkt neben dem Hof mein Zelt aufstellen durfte. Die Bäuerin brachte mir am Abend ein Badetuch für eine Dusche sowie Schoggistängeli und am anderen Morgen sogar noch einen Kaffee mit Gipfeli.