Gehen wir dort in die Ferien, wo wir am meisten auf unsere Kosten kommen? Nein. Wir wählen die falschen Reiseziele – rein ökonomisch gesehen. Besonders beliebt sind die im Europavergleich teuren Destinationen Deutschland, Frankreich und Italien. Nähe ist uns offenbar wichtiger als der Preis.



Immerhin ist jedes andere europäische Land schon billiger als die Schweiz. Besonders günstig übernachten und auswärts essen können Sie im Süden. In Albanien, der Türkei und in Bulgarien zahlen Sie dafür zwei Drittel weniger als in der Schweiz. Fast so teuer wie die Schweiz ist nur Skandinavien – mit Island an der Spitze. Das zeigt die diesjährige Untersuchung des deutschen Statistischen Bundesamts (siehe Grafik unten).