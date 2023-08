Ärgerlich, aber kann passieren, dachten sich Therese und René Hunkeler. Sie waren bereits am Flughafen in Kloten, auf dem Weg zum Check-in, da wurde ihr Flug auf die Malediven annulliert. So kamen sie einen Tag später als geplant im Inselparadies an. Was das Paar bis heute ärgert, ist das Verhalten der Fluggesellschaft Edelweiss danach.