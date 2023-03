Es ist einer der seltenen Momente, in denen man alles um sich vergisst. Die ungezähmte Kraft des Atlantischen Ozeans überrollt mich förmlich. Ich stehe auf 310 Millionen Jahre altem Felsgestein, das sich einst auffaltete und aus dem Meer erhob. Am Horizont vereint sich das Blau des Himmels mit demjenigen des Meeres, unter mir krachen die mit weissen Schaumkronen bedeckten Wellen gegen die rauen Klippen. Es ist eine faszinierende Energie, die an diesem Flecken an der Westküste der Algarve in Portugal zu spüren ist. «Mächtig, aber doch beruhigend», fasst es Bruno Rodrigues perfekt zusammen.