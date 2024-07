Wenn Reisebüros in Konkurs gehen, zerplatzen Ferienträume und verpuffen Tausende von Franken. Und Reisende stranden in feuchtheissen Flughafenhallen, weil sie niemand mehr nach Hause fliegen will. So passiert beim Reiseveranstalter FTI Reise gebucht FTI Reisen in Konkurs: Ist das Geld jetzt weg? .