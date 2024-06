Der deutsche Reiseanbieter FTI Reisen ist pleite – und mit ihm einige Tochtergesellschaften (FTI Österreich, FTI Niederlande, 5vorFlug, BigXtra Touristik GmbH, Drive FTI, Cars and Camper). Wer über fti.de oder in einer deutschen Filiale gebucht hat, hat Pech. Derzeit nicht betroffen sind die Schweizer Filiale der Firma und fti.ch. Was heisst das für Kundinnen und Kunden?