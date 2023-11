Die Faustregel lautet: Zwei Stunden vor Abflug sollte man am Flughafen sein. Check-in, Sicherheitskontrolle und der Gang durch riesige Hallen brauchen ihre Zeit. Doch immer wieder kommt es zu langen Warteschlangen, und die Zeit wird knapp. Oder im Gegenteil: Die Abfertigung ist in zehn Minuten durch, und man sitzt stundenlang gelangweilt in der Abflughalle. Um dem entgegenzuwirken, gibt der Airport Zürich neu auf Flughafen-zuerich.ch zeitliche Empfehlungen ab. Unter den Informationen jedes Flugs gibt es eine Box, die anzeigt, wann man sich einfinden sollte. Die Information basiert auf Erfahrungswerten.