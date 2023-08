Wer derzeit im Flughafen Zürich seinen Koffer abholen will, muss sich bei gewissen Gepäckbändern durch Wagen mit Hunderten zwischengelagerten Gepäckstücken schlängeln. Im Terminal 2 stapeln sich beim Baggage Claim Koffer und Taschen aus aller Welt. Das zeigen Fotos eines Beobachter-Lesers vom Dienstagabend. Die Gepäckstücke warten darauf, erfasst, sortiert und an ihre Besitzerinnen und Besitzer geliefert zu werden.



Die Szene erinnert an den Sommer 2022. Schon damals war von einem «Kofferchaos» die Rede. Die Logistikfirma Swissport, die für das Handling eines Grossteils des Gepäcks verantwortlich ist, hatte bereits vor einem Jahr mit Kapazitätsproblemen zu kämpfen.