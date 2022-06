Wie mulmig einem dabei wird, weiss jeder, der mal seekrank geworden ist. Es ist vor allem das langsame Auf und Ab, das uns zusetzt. Natürlich kommt es auch auf die Heftigkeit der Bewegungen an: Auf einem kleinen Boot in stürmischer See oder in einem Auto Reisen So machen Sie Ihr Auto ferienreif , das über den Furkapass kurvt, ist man anfälliger als bei einem ruhigen Flug.