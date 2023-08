2. Eingeschränkter Fokus

Nachhaltigkeit im Tourismus wird oft auf den Ausstoss von Treibhausgasen reduziert. Doch der Einfluss auf die lokale Kultur und Wirtschaft, faire Arbeitsbedingungen sowie der Schutz von Biodiversität spielen eine ebenso wichtige Rolle. Worauf man bei der Planung einer Reise achten sollte, zeigt das Beispiel Freiwilligenarbeit. In eine fremde Welt eintauchen und gleichzeitig für Menschen, Tiere oder die Umwelt Gutes zu tun, klingt verlockend. «Viele Volontouristen wollen etwa Waisenkinder betreuen», sagt Florin von Fairunterwegs. «Doch Studien zeigen, dass in einigen armen Ländern bis zu 80 Prozent der vermeintlichen Waisenkinder eine Familie haben. Was für zahllose Kinder zum Trauma wird – die ständig wechselnden Betreuungspersonen –, ist für manche Betreiber der Heime ein lukratives Geschäft.»



Tipp: Prüfen Sie, ob der Anbieter von einer seriösen Organisation zertifiziert ist. Engagieren Sie sich nur dort, wo Sie Fachkenntnisse haben.