Die SAK verteidigen ihr Börsenmodell mit drei Argumenten. Erstens: Man verdiene keinen einzigen Rappen zusätzlich, wenn man den zu viel bestellten Strom an der Strombörse verkaufe. Zweitens: Viele andere Energiekonzerne würden das bei Grosskunden auch so machen. Und drittens: Nur weil der Januar schlecht gewesen sei, müsse nicht das ganze Jahr schlecht sein. Wenn der Preis an der Börse steige, könne das ein Vorteil sein in diesem Modell. Dann würde der nicht bezogene Strom plötzlich wertvoll, und die Kosten würden sinken.