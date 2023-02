Hier in der Schweiz ist die Hilfsbereitschaft um uns herum nach wie vor gross. Ich habe aber gelernt, dass Helfen gar nicht so einfach ist. Manche Gastfamilien sind an ihre Grenzen gestossen. Es war sogar für uns in der eigenen Familie nicht immer leicht. Die Zwillingsschwester meiner Mutter ist in der Ukraine geblieben. Meine Mutter sorgt sich ständig, ein emotionales Auf und Ab. Theoretisch kenne ich mich mit Krisenkommunikation bestens aus. Jetzt erfahre ich am eigenen Leib, was Krise bedeutet.