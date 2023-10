Das Preis-Capping:

Ein weiteres Modell ist das Preis-Capping, auch Monats-Capping genannt. Es ist nur über die Fairtiq-App buchbar. Wenn man in einem Monat mehr als einen bestimmten Betrag (Monats-Cap) fürs Einzelbillett ausgibt, wird die Differenz als Reiseguthaben für den nächsten Monat gutgeschrieben. Erreicht die Summe innerhalb eines Monats also eine bestimmte Grenze, beispielsweise 100 Franken, wird das, was man mehr bezahlt, gutgeschrieben.